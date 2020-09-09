«الجوازات»: 7 خطوات للتفويض الإلكتروني.. وشرطان لاستخدام الخدمة

أكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة التفويض الإلكتروني، تُقدَّم للمواطنين فقط؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تُقدَّم هذه الخدمة للمقيمين من العمالة المنزلية أم لصاحب العمل فقط؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «التعليمات تشترط أن يكون المفوض مواطنًا، ويشترط وجود منصة أبشر».

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أتاحت خدمة التفويض الإلكترون؛، وذلك لإتمام معاملات النيابة في وقت الانشغال.

وقال الحساب الرسمي للجوازات، في مقطع فيديو عبر موقع «تويتر»: «لأن الجوازات في خدمتكم، سهلناها عليكم الآن، مع خدمة التفويض الإلكتروني تقدر تفوض أي شخص يحمل الهوية الوطنية، ولديه حساب في منصة أبشر لمراجعة الجوازات وإتمام معاملاتك نيابةً عنك في وقت انشغالك».

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وأوضحت الجوازات خطوات التفويض الإلكتروني (الدخول على أبشر.. اختر خدماتي.. اختر إدارة التفاويض.. اختر تفويض مراجعة قطاع.. اكتب معلومات المفوض له.. اكتب رمز التحقق بعد وصوله على جوالك.. قبول المفوض له برسالة الرقم المرجعي).

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