«أمانة جدة» تُزيل تعديات على أراض حكومية وبسطات مخالفة بنطاق الجنوب والصفا

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية مخططاً عشوائياً بحي "الألفية الشعبي" بمساحة إجمالية بلغت 30383 م2 ورفعت عددًا من البتر وأساسات "البلك" من كامل الموقع، واستكمال الإجراءات النظامية حيال التعدي، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات، ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع أحياء المحافظة.

وبين رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي، أن الجولات المستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية بمحافظة جدة تأتي استمرارًا لجهود الأمانة, ومنع المخالفات وإزالة التعديات، وعرض من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

كما أزالت أمانة جدة ممثلة ببلدية الصفا الفرعية بسطات خضار وفواكه، وصادرت 960 كيلوجرامًا من الخضراوات، ضمن الحملة الميدانية التي تقوم بها الأمانة على أصحاب البسطات المخالفة بصفة متواصلة.

وأكد رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ حرص البلدية على منع المخالفات الخاصة بالأطعمة، ومتابعة مراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولون، ومنعهم من الافتراش بالطرقات والساحات العامة، لافتًا الانتباه إلى أنه جرى تكليف فريق عمل لمتابعة أعمال إزالة البسطات كافة، وتنظيف المواقع من المخلفات.