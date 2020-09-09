طائرة الحوثيين المفخخة باتجاه السعودية تدفع منظمة التعاون الإسلامي إلى التنديد

الدفاعات الجوية للتحالف اعترضتها ودمَّرتها
ندَّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمحاولة الفاشلة التي نفَّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الأربعاء، عبر إطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة، وتمكَّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن يمدها بالمال والسلاح، في محاولة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمملكة.
التعاون الإسلامي، طائرة بدون طيار، المملكة
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