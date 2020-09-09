لتسويق الفرص الاستثمارية.. توحيد الجهود بين أمانة تبوك والغرفة التجارية بالمنطقة

بهدف خدمة المستثمرين
التقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي اليوم بمقر الغرفة التجارية, بأمين منطقة تبوك المكلف المهندس درويش بن علي المحفوظ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.
وفي بداية اللقاء، رحب الحارثي بأمين المنطقة, مثمّنًا له هذه الزيارة، ومدى أهمية التعاون بين الأمانة ورجال الأعمال في المنطقة من خلال الغرفة التجارية التي تسهم مساهمة كبيرة في تسويق الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطوير المدينة وتنميتها.
وقدم المهندس المحفوظ شكره لرئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة على حفاوة الاستقبال. مبينًا أن هذه الزيارة تأتي ضمن باكورة تعاون دائم ومثمر بين الأمانة والغرفة التجارية، لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين أقطاب الأمانة والجهات الحكومية بالمنطقة كافة.
وأكد أمين منطقة تبوك ورئيس الغرفة التجارية بالمنطقة ضرورة البدء بتفعيل التعاون، واعدين بتوحيد الجهود لخدمة المستثمرين وتسويق الفرص الاستثمارية بالمنطقة.
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