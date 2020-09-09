سحب رعدية ممطرة على أضم والطائف وميسان.. والدفاع المدني يحذر

تستمر حتى الثامنة مساءً
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف وميسان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية. ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.
بدورها،ـ دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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