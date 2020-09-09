السعودية اليوم / أكثر من 77 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الأحساء



الأحساء 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في الأحساء خدماتها لعدد 77608 مستفيدين منذ بدء العمل بها وحتى الآن، من خلال المركز الصحية بالصالحية، والبندرية، وحزم المبرز، والشعبة، والجشة، والمركز، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، بدون حجز موعد سابق .

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

09:55ت م

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الأحساء 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في الأحساء خدماتها لعدد 77608 مستفيدين منذ بدء العمل بها وحتى الآن، من خلال المركز الصحية بالصالحية، والبندرية، وحزم المبرز، والشعبة، والجشة، والمركز، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، بدون حجز موعد سابق .يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، أو فقدان حاسة الشم والتذوق، أو ضيق في التنفس، أو احتقان الحلق أو سعال، أو ألم في الظهر، أو إسهال.// انتهى //09:55ت م0027

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