السعودية اليوم / 2551 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا



كييف 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2551 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 143.030 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2979 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 64.703 حالات .

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09:38ت م

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كييف 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2551 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 45 حالة وفاة .وأفادت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 143.030 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2979 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 64.703 حالات .// انتهى //09:38ت م0024

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