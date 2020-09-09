السعودية اليوم / سيرة النبي صلى الله عليه وسلم درسٌ بجمعية الدعوة بالطائف



الطائف 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد بالطائف يوم غد سلسلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة المغرب بجامع الهادي سوق البلد القديم.

وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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