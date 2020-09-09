

ظهران الجنوب 21محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم, أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثين ألف متر مربع متعدى عليها في مركز الثويلة والضحضاح جنوب المحافظة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية بالبلدية رصدت خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية جنوب المحافظة عبارة عن عقوم ترابية ومسوحات مسورة بالأحجار، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات ، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

// انتهى //

08:44ت م

0016





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تستعيد أكثر من 30 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.