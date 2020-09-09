السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا 1176 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 9338 حالة منذ بدء الجائحة.

// انتهى //

07:29ت م

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برلين 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات لديها إلى 253 ألفاً و 474 حالة حتى الآن.كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 9338 حالة منذ بدء الجائحة.// انتهى //07:29ت م0011

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