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ندّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمحاولة الفاشلة التي نفّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الأربعاء، عبر إطلاق طائرة دون طيّار (مفخّخة) باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يمدها بالمال والسلاح، في محاولة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمملكة.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 08:43 AM
العثيمين عبّر عن استنكاره الشديد لاستمرارها ومَن يمدها بالمال في محاولة استهداف الأبرياء
ندّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمحاولة الفاشلة التي نفّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الأربعاء، عبر إطلاق طائرة دون طيّار (مفخّخة) باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يمدها بالمال والسلاح، في محاولة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمملكة.
، "التعاون الإسلامي" تندّد بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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