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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئياً على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 08:13 AM
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئياً على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها ،
المصدر : الخليج 365
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