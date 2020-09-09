، كورونا في 6 دول.. البرازيل تسجل 504 وفيات جديدة وعدد الضحايا بأستراليا يرتفع إلى 781 حالة ،

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، عن تسجيل 14279 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أربعة ملايين و162 ألفًا و73 حالة منذ بداية الجائحة؛ بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 127464، عقب تسجيل 504 حالات وفاة جديدة.
وتسجل البرازيل حاليًا ثالث أكبر عدد للإصابات في العالم.
الأرجنتين
تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين عتبة الـ500 ألف؛ بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربًا من الـ10500 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 12027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و276 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 500 ألف و34 حالة، وعدد الوفيات 10405 أشخاص.
الجزائر
سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار في مؤتمر صحفي، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 46938 حالة، بينها 1571 وفاة.
كما تم تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 33183 حالة.
أستراليا
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز اليوم، عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 694، وفي أستراليا إلى 781 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26374 إصابة تعافى منها 22719 شخصًا.
غانا
سجلت غانا خلال الـ24 ساعة الماضية 143 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في غانا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 45012 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 283 حالة وفاة.
موريتانيا
سجلت موريتانيا 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7164 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 160 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 08:20 AM
الإصابات في الأرجنتين تتجاوز نصف مليون و285 إصابة إضافية بالجزائر و143 بغانا و11 بموريتانياكورونا في 6 دول.. البرازيل تسجل 504 وفيات جديدة وعدد الضحايا بأستراليا يرتفع إلى 781 حالة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، عن تسجيل 14279 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أربعة ملايين و162 ألفًا و73 حالة منذ بداية الجائحة؛ بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 127464، عقب تسجيل 504 حالات وفاة جديدة.
وتسجل البرازيل حاليًا ثالث أكبر عدد للإصابات في العالم.
الأرجنتين
تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين عتبة الـ500 ألف؛ بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربًا من الـ10500 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 12027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و276 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 500 ألف و34 حالة، وعدد الوفيات 10405 أشخاص.
الجزائر
سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار في مؤتمر صحفي، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 46938 حالة، بينها 1571 وفاة.
كما تم تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 33183 حالة.
أستراليا
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز اليوم، عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 694، وفي أستراليا إلى 781 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26374 إصابة تعافى منها 22719 شخصًا.
غانا
سجلت غانا خلال الـ24 ساعة الماضية 143 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في غانا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 45012 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 283 حالة وفاة.
موريتانيا
سجلت موريتانيا 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7164 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 160 حالة وفاة.
، كورونا في 6 دول.. البرازيل تسجل 504 وفيات جديدة وعدد الضحايا بأستراليا يرتفع إلى 781 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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