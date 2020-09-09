شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء معاناة مواطنة حرمها طليقها من رؤية ابنتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تدخلت هيئة حقوق الإنسان، لإنهاء معاناة مواطنة حُرمت من رؤية طفلتها بعدما منعها طليقها من رؤيتها.

وكانت الأم قد تقدمت بشكوى لحرمانها من رؤية ابنتها ذات الـ 13 عاما، وأوضحت في شكواها أن الطفلة كانت في حضانتها منذ ولادتها، ثم انتقلت للعيش مع إحدى قريباتها من جهة والدها، وحصلت على حكم قضائي يسمح لها برؤية الطفلة.

وفوجئت الأم بامتناع طليقها عن تسليم ابنتها لها، ممتنعا عن تنفيذ حكم قضائي الصادر للأم، زاعماً عدم رغبة الطفلة في رؤيتها.