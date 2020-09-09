شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار مصحوبة بحبات البرد على 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وأوضح الحصيني أن تلك الحالة تشمل كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير وجازان، خاصة المرتفعات.

كما توقع رياح متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي.