شكرا لمتابعة خبر عن " الزكاة والدخل " توضح موقف المنزل المستعمل من القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ما إذا كان يخضع المنزل المستعمل لضريبة القيمة المضافة أم لا. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ما إذا كان يخضع المنزل المستعمل لضريبة القيمة المضافة أم لا. وقالت الهيئة إنه وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الضريبة في حال كان العقار مستخدمًا قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن 183 يومًا متصلة أو منفصلة، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

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