شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد للرئيس الفلسطيني: سئمنا جحودكم وننتظر اعتذارًا لن نقبله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على لغة التحريض والتهديد التي انتهجها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاه دول مجلس التعاون، خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال ابن مساعد: " السيد الرئيس محمود عباس، لم تجمع الفصائل الفلسطينية منذ 9 سنوات وفي هذا الإجتماع لم تتوافقوا إلّا على الإساءة لدول الخليج شعوبه قبل حكوماته وأقتبس من كلمتك (كلنا متعلمين ومعنّاش أمييّة متل غيرنا) ".

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وأضاف: " السيد الرئيس: سئمنا اساءاتكم وجحودكم وشتائمكم وننتظر كشعوب اعتذارًا منك لن نقبله " .

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي، طالبت محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين ممن شاركوا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بالاعتذار، بعد المغالطات والتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية و الداعمة للحق الفلسطيني.

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