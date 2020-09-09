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‏نشر ” حساب تاريخ آل سعود” تغريدة رداً على مغرد يسأل عن صاحب هذه الصورة ليتم الرد عليه بأن هي صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه و هو في سن 10 سنوات حيث تم التقاطها في ‎مدينة ينبع عام 1364هـ/1945م.





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كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للملك سلمان و هو في سن العاشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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