تمنى له دوام الصحة وموفور العافية..
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة.
واطمأن سمو ولي العهد، خلال الاتصال، على صحة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنيًّا له دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ شكره وتقديره، لسمو ولي العهد، على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعلى ما عبر عنه من صادق الدعاء، متمنيًّا لسموه موفور الصحة والعافية.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يطمئن على صحة أمير الكويت عبر اتصال هاتفي بالشيخ نواف الأحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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