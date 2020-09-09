السعودية اليوم / الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا



شنغهاي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل حالتي إصابة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن الحالتين الجديدتين لشخصين وصلا إلى البلاد من الخارج لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد- 19 المؤكدة في الصين الآن 85146 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

// انتهى //

07:23ت م

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شنغهاي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسقالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل حالتي إصابة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) أمس الثلاثاء انخفاضا من 10 حالات يوم الاثنين.وأضافت اللجنة في بيان أن الحالتين الجديدتين لشخصين وصلا إلى البلاد من الخارج لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الرابع والعشرين على التوالي.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد- 19 المؤكدة في الصين الآن 85146 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.// انتهى //07:23ت م0010

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