

بوينس آيرس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 12027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و276 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 500 ألفا و34 حالة وعدد الوفيات 10405 أشخاص ​​​.

// يتبع //

06:05ت م

0009



بوينس آيرس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واستجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين عتبة الـ500 لف بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربا من الـ10500 حالة.وأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 12027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و276 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 500 ألفا و34 حالة وعدد الوفيات 10405 أشخاص ​​​.// يتبع //06:05ت م0009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات فيروس كورونا المستجد في الأرجنتين تتجاوز نصف مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.