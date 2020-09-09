السعودية اليوم / 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر



الجزائر 20 محرم 1442 هجري الموافق 08 اغسطس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، 285 إصابة جديدة بفيروس

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 46938 حالة ، بينها 1571 وفاة.

كما تم تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 33183 حالة.

// انتهى //

03:00ت م

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الجزائر 20 محرم 1442 هجري الموافق 08 اغسطس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 46938 حالة ، بينها 1571 وفاة.كما تم تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 33183 حالة.// انتهى //03:00ت م0294

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