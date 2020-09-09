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سجّل لبنان 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى 21.324 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6.722.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 207 بعد تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
لبنان .. 498 إصابة جديدة بـ "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-08
سجّل لبنان 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى 21.324 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6.722.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 207 بعد تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:20 PM
الفيروس قتل 7 أشخاص في يوم
سجّل لبنان 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى 21.324 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6.722.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 207 بعد تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
، لبنان .. 498 إصابة جديدة بـ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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