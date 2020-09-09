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سجل الأردن 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.581 إصابة.
وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و99 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد والكرك وجرش والزرقاء.
وأضاف أنه جرى تسجيل 68 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.873، كما تم تسجيل حالتي وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 19 حالة.
إصابة 103 أردنيين بـ "كورونا" خلال 24 ساعةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-08
سجل الأردن 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.581 إصابة.
وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و99 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد والكرك وجرش والزرقاء.
وأضاف أنه جرى تسجيل 68 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.873، كما تم تسجيل حالتي وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 19 حالة.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:07 PM
تسجيل حالتي وفاة جديدتين
سجل الأردن 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.581 إصابة.
وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و99 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد والكرك وجرش والزرقاء.
وأضاف أنه جرى تسجيل 68 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.873، كما تم تسجيل حالتي وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 19 حالة.
، إصابة 103 أردنيين بـ "كورونا" خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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