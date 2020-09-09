شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من والدة طفل الرياض المعنف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت والدة طفل الرياض المعنف على يد طليقها، الشكر للجهود السعودية المبذولة لحماية طفلها.
وأوضحت والدة الطفل وهي مصرية وتدعى " سماح شاكر " أن طليقها ظل يبعث لها المقاطع التي يعنف فيها طفلها على هاتفها في كل وقت.
وأشارت إلى أنها تزوجت في مصر ثم طرأت بعض الخلافات في الشهرين الأولين للزواج وطلبت منه الطلاق، ثم أرجأت القرار بسبب حملها.
ولفتت إلى أن علاقتهما ساءت بعد الولادة وحدث الطلاق، موضحة أنه اعتدى عليها بالضرب في إحدى المرات، بحسب عكاظ.
وذكرت أن طليقها أخذ طفلها دون علمها وغادر إلى المملكة، مطالبة بحماية طفلها من التعنيف المتكرر وعودته إلى حضانتها.
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