بالفيديو..مهندسة معمارية سعودية تشرف على مباني تصريف الأمطار بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تمكنت المهندسة المعمارية تمكنت المهندسة المعمارية السعودية مريم ناصر، من القيام بمهام ضبط الجودة والإشراف على المباني في محطة مشروع رفع وتصريف الأمطار في جدة. وأعربت مريم عن سعادتها بالعمل في هذه الوظيفة في بداية مسيرتها المهنية، مؤكدة أنها تسعى لاكتساب الخبرة في هذا المجال.

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