أخبار السعودية اليوم.. «النيابة العامة» تحدد ضوابط الصيد.. ومواطن يوثق بالفيديو تربية ذئب وسط أطفاله

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة، اليوم الثلاثاء، التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية، فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية تبدأ اليوم وتنتهي الأحد على مناطق عدة، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان «كوفيند» في وفاة رئيس الهند السابق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، في وفاة الرئيس السابق.

النيابة العامة تحدد ضوابط الصيد.. وتشدد: السلاح الناري ممنوع

شددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة منع الصيد بالوسائل المحظورة كالأسلحة النارية مؤكدة شرط الترخيص، وقالت إنه لا يجوز الصيد بالوسائل المحظورة كالأسلحة النارية، ولا حيازة أسلحة صيد أو ذخيرتها دون ترخيص أو السماح للغير باستعمالها، ولو كان نتيجة إهمال، مؤكدة منع الصيد في الأماكن والأوقات المحظورة.

شاب سعودي يربي ذئابًا مع أطفاله بالمنزل.. وفيديو يوثق طبيعة المعيشة

يعيش الشاب السعودي رايد العريما، مع عدد من الذئاب التي أحضرها لتربيتها وسط أفراد أسرته داخل منزله بمدينة الفوارة بالقصيم حتى أصبحت كأنها ضمن أفراد الأسرة الواحدة، وروي الشاب المتزوج ولديه طفلتان لـ(عاجل)، قصة عشقه للذئاب، مشيرًا إلى أن هذا الحب امتد أيضًا لطفلتيه؛ حيث تحتضنهما بحنان وحب، موضحًا أن عدد من الذهاب تعيش معه في المنزل وبمجرد أن تكبر يقوم بوضعها في أحد الأقفاص الخاصة.

وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة تفصيلية للتعافي من كورونا بالمدن والمحافظات

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، مسجلة شفاء 58 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 298246 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة الفيروس وحتى الآن، فيما جاءت تبوك وجدة معًا في المرتبة الثانية مسجلين شفاء 40 حالة في كل منهما، وتم تعافي (26 في المدينة المنورة 26 في الرياض.

«خريطة رقمية» تحدد المدن والمحافظات الأعلى والأقل إصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات، اليوم الثلاثاء، 781 إصابة؛ حيث جاءت جدة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 62 إصابة جديدة، وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ58 حالة.

وزير الصحة يوقف طبيب جلدية مخالفًا لمزاولة المهنة

كشف الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع "تويتر"، عن قيام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، طبيب جلدية عن مزاولة المهنة؛ وذلك لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية دون ترخيص، مهيبًا بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن وعدم تجاوز الاختصاص الطبي، حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.

وزارة التعليم تعلن إحصائيات «منصة مدرستي» في المدارس الحكومية

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أوضحت وزارة التعليم إحصائيات الدخول والاستخدام لمنصة «مدرستي» في المدارس الحكومية، مشيرة إلى أن عدد حضور الزوار على المنصة وصل إلى 25 مليون زائر في الأسبوع الأول فقط.

مصادر «عاجل»: وزارة التعليم تبدأ حصر مواليد ١٣٨٢هـ للتقاعد

كشفت مصادر «عاجل»، عن شروع وزارة التعليم في حصر كل البالغين للسن النظامية خلال عام ١٤٤٢هـ، تحديدًا، مواليد ١٣٨٢هـ، مع الأخذ بالاعتبار تاريخ الميلاد المعتمد للتقاعد وفقًا لتاريخ الميلاد عند التعيين، بحسب الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنه في حال تعديل تاريخ الميلاد يتم إرفاق صورة من خطاب التعديل على أن يكون قبل ١٤٠٩هـ، وحددت المصادر النماذج المطلوبة، وهي: (صورة من الهوية الوطنية ، إخلاء طرف مؤقت، الحساب البنكي للآيبان مصدق من البنك، بيان خدمة صادر من شعبة بيانات الموظفين).

«الجوازات السعودية» تجدد التذكير بآلية تحديث وثيقة السفر

جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بآلية تحديث جواز السفر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، موضحة أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في السجل المدني.

رئيس شؤون الحرمين يدشن التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة، اليوم الثلاثاء، التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية، وجاء ذلك ضمن حرص الرئاسة لتفعيل النواحي التقنية ومواكبة التقانة الحديثة والمبادرة في إنجاح فعاليات ملتقى مكة الثقافي: كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

«المرور السعودي» يوضح طريقة إسقاط أوراق السيارات التالفة

أوضح المرور السعودي آلية إسقاط أوراق السيارات التالفة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة؛ ليتم إسقاطها من سجلاتك.

تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية تبدأ الأربعاء وتنتهي الأحد على مناطق عدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس والمناخ الذي سيبدأ غدًا الأربعاء، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل؛ حيث أشارت إلى فرصة هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق المتفرقة.

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