السعودية اليوم / البرازيل تسجل 14279 إصابة جديدة بفيروس كورونا و504 وفيات



برازيليا 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 14279 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أربعة ملايين و162 ألفا و73 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 127464 عقب تسجيل 504 حالات وفاة جديدة​​​.

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد للإصابات في العالم.

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04:12ت م

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