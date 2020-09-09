السعودية اليوم / مصر تسجل 187 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة



القاهرة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 187 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.

//انتهى//

03:45ت م

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القاهرة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 187 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 878 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 79886 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.//انتهى//03:45ت م0297

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