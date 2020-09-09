السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا 11 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7164 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 160 حالة وفاة.

// انتهى //

03:30ت م

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نواكشوط 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت موريتانيا 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7164 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 160 حالة وفاة.// انتهى //03:30ت م0296

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