

باماكو 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

سجلت غانا خلال الـ24 ساعة الماضية 143 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في غانا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 45012 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 283 حالة وفاة.

// انتهى //

03:14ت م

0295



باماكو 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت غانا خلال الـ24 ساعة الماضية 143 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة في غانا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 45012 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 283 حالة وفاة.// انتهى //03:14ت م0295

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غانا تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.