سياسي / عضو مجلس السيادة السوداني يلتقي سفيرة فرنسا لدى السودان



الخرطوم 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

التقى عضو مجلس السيادة السوداني المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات جوبا سعادة محمد حسن التعايشي بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، سفيرة جمهورية فرنسا لدى السودان إيمانويل بلاتمان. وجرى خلال اللقاء بحث مسيرة السلام والترتيبات الجارية للتوقيع النهائي على اتفاق السلام في جوبا في الثاني من أكتوبر المقبل، كما تطرق الجانبان إلى استعداد باريس لدعم مسيرة السلام من خلال حث الذين لم يلتحقوا بعد بعملية السلام للانضمام إليها ودعم تنفيذ اتفاق السلام المرتقب عبر مساهمات المنظمات العاملة في مجال مساعدة اللاجئين والنازحين.

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