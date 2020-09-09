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بقذائف الهاون.. مليشيات الحوثي تستهدف مصانع إخوان ثابت بالحديدة الأربعاء 9 سبتمبر 2020 استهدفت المليشيات الحوثية - الموالية لإيران - بالقذائف المدفعية مجمع مصانع إخوان ثابت بمدينة الحديدة، وحي منظر الشعبي بمديرية الحوك جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية : إن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82، مجمع مصانع اخوان ثابت، وحي منظر الشعبي في ساعات النهار. Advertisements وأضافت المصادر أن قصف المليشيات أحدث اضرارًا في المجمع، وتسبب بخلق حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين في حي منظر. وتواصل المليشيات الحوثية تصعيدها وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية باستهداف المنشآت الحيوية والأحياء السكنية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم جنوب محافظة الحديدة.

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