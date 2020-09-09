المملكة تدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الثلاثاء، مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

Advertisements

وأوضح السديس أن المشروع يُعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية التي تقوم بها حكومة المملكة في الحرمين الشريفين، مؤكداً أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقاَ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه قد حضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، و وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.