شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل جزئي للحركة المرورية بطريق «أبو حدرية» والان نبدء بالتفاصيل

أكمل فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، إصلاح طريق «‫أبو حدرية»، بطول 17.5كم، باتجاه أبوحدرية، وبطول 3.5 كم، في اتجاه الدمام، وفتحهما للحركة المرورية. فيما يتم العمل حاليًا على إصلاح الطريق باتجاه الدمام، في موقعين، الأول: بعد تقاطع طريق الرياض الجبيل، بطول 5 كم، والثاني بعد تقاطع أبو معن بطول 3 كم.

المجموعة التاسعة

وأوضح فرع الوزارة أنه ضمن أعمال مشروع التنفيذ «المجموعة التاسعة»، يجري حاليًا تنفيذ طبقة الإسفلت النهائية في طريق «‫أبو حدرية - الخفجي»‬، بطول 10 كم في اتجاه الخفجي، من أصل 22 كم في الاتجاهين‫.‬

صيانة وقائية

‫وأكد مدير فرع وزارة النقل بالشرقية م. أحمد الغامدي لـ «‬اليوم»، أن خطة الوزارة لرفع كفاءة طريق الدمام - أبو حدرية، وتحسين مستوى الخدمة عليه، تشتمل على عدد من المحاور، ضمن مشاريع صيانة وقائية جار تنفيذها، مشيرًا إلى استمرار أعمال إصلاح الطريق لتوسعته إلى ثلاثة مسارات لكل اتجاه، وجار العمل من تقاطع رأس مشعاب وحتى مدخل محافظة الخفجي الجنوبي، ضمن عدد من مشاريع التنفيذ بطول «82» كلم «41 كلم بالاتجاهين»، بالإضافة لتحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي بإنشاء جسر والمنحدرات والمرتقيات الخاصة به، مشيرا إلى أنه جارٍ إعادة ترسية المشروع من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي بطول 17 کم، والذي تم سحبه من المقاول.

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إصلاح الجسور

ولفت إلى الانتهاء من إزالة الجسر الواقع على طريق الدمام - أبو حدرية عند العلامة الكيلومترية «800+511»، وتنفيذ الطبقة الإسفلتية أسفل الجسر، بالإضافة إلى أن العمل جار على إصلاح الجسرين عند تقاطع الطريق مع طريق أبوحدرية - النعيرية.

طريق حيوي

وكان فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية قد كشف مؤخرًا عن العمل على مشاريع صيانة وقائية ومشاريع تنفيذ لطريق الدمام أبو حدرية تبلغ قيمتها 238 مليون ريال، وتتضمن هذه المشاريع أعمال إصلاح وتوسعة بمواقع مختلفة على امتداد هذا الطريق الحيوي، الذي يصل طوله إلى 328 كم بداية من جسر الملك فهد بحاضرة الدمام، وحتى المنفذ الحدودي مع دولة الكويت بمحافظة الخفجي، مرورًا بالجبيل.