شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد خدمات الكهرباء والمياه وسفلتة «الحي العاشر» والان نبدء بالتفاصيل

قال وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن الأمانة بدأت خطتها في الحي العاشر بضاحية الملك فهد في الدمام بفتح الشوارع حتى طبقة الأساس الحجري، ما يمكن المواطنين من إيصال المواد اللازمة للتعمير، وبالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى تم تمديد الخدمات «الكهرباء، المياه، الاتصالات وغيرها»، وذلك قبل وضع طبقة الإسفلت، تجنبا لإتلافها ما أمكن ذلك، الأمر الذي يوفر كثيرا من الأموال والوقت. وأشار تعليقا على ما نشرته ”الخليج 365” بعنوان «الحي العاشر بضاحية الملك فهد بالدمام.. إهمال رغم التميز»، إلى فتح جميع الشوارع والنوافذ بالحي، ضمن مشروع تنمية مخططات المنح المرحلة الأولى - الجزء الثالث -، وكذلك تمت عملية السفلتة بنسبة 70% لمعظم الشوارع.

ونوه لاستكمال أعمال السفلتة بالحي ضمن مشروع تنمية مخططات المنح الجزء الرابع، وتمت أعمال السفلتة بنسبة 100% للشوارع والنوافذ والمواقف الجانبية، فيما بلغت نسبة تغطية الإنارة بالحي 100%.