شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد خدمات الكهرباء والمياه وسفلتة «الحي العاشر» والان نبدء بالتفاصيل
ونوه لاستكمال أعمال السفلتة بالحي ضمن مشروع تنمية مخططات المنح الجزء الرابع، وتمت أعمال السفلتة بنسبة 100% للشوارع والنوافذ والمواقف الجانبية، فيما بلغت نسبة تغطية الإنارة بالحي 100%.
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