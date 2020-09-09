شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مخالفة في 832 جولة.. وتعقيم 891 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 41 مخالفة، يوم أمس الأول، في 832 جولة رقابية، بالإضافة لـ7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، والاشتراطات البلدية، وما يأتي ضمنها من المنشآت، التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات عن قيد 33 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وفيما يخُص التعقيم والتطهير، واصلت الأمانة جهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من خلال غسل وتعقيم وتطهير 891 موقعًا، باستخدام 157699 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، وذلك بمشاركة 482 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وتم رفع 4108 أطنان من النفايات، وإزالة 3660 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9407 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كل المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتستقبل كل البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات «940»، وتعالجها.