شكرا لقرائتكم خبر عن «أيزو» أنظمة إدارة الطاقة لأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حصلت أمانة المنطقة الشرقية على شهادة «الأيزو»، والتي هي مواصفة دولية لأنظمة إدارة الطاقة، تستهدف تقليل استهلاك الطاقة والتحسين المستمر لمبادرات توفير الطاقة، وتم منحها لنطاق «تشغيل وصيانة إنارة الشوارع بأمانة المنطقة الشرقية».

وأبانت أنه تم منح هذه الشهادة الدولية للإدارة العامة للكهرباء والإنارة بوكالة التعمير والمشاريع بالأمانة من قبل الشركة الألمانية لمنح الشهادات «TUV Nord»، موضحة أن ذلك جاء من خلال تضافر جهود الإدارة العامة للكهرباء والإنارة وكافة الأقسام التابعة لتقليل وإدارة استخدام الطاقة وتكاليفها التشغيلية.

وكانت الأمانة بدأت جهودها نحو التنفيذ الناجح لنظام إدارة الطاقة منذ عامين، حيث تمت مراقبة جميع استخدامات الطاقة لعام 2018 بالتفصيل على أساس شهري، وتم تحديد تاريخ أساسي، بناء على هذا الأساس تم تحديد مجالات استهلاك الطاقة الهامة، وتم وضع مؤشرات الأداء ووضع خطط عمل صارمة ومراقبة النتائج بدقة لضمان الالتزام بالخطة.