شكرا لقرائتكم خبر عن «أيزو» أنظمة إدارة الطاقة لأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأبانت أنه تم منح هذه الشهادة الدولية للإدارة العامة للكهرباء والإنارة بوكالة التعمير والمشاريع بالأمانة من قبل الشركة الألمانية لمنح الشهادات «TUV Nord»، موضحة أن ذلك جاء من خلال تضافر جهود الإدارة العامة للكهرباء والإنارة وكافة الأقسام التابعة لتقليل وإدارة استخدام الطاقة وتكاليفها التشغيلية.
وكانت الأمانة بدأت جهودها نحو التنفيذ الناجح لنظام إدارة الطاقة منذ عامين، حيث تمت مراقبة جميع استخدامات الطاقة لعام 2018 بالتفصيل على أساس شهري، وتم تحديد تاريخ أساسي، بناء على هذا الأساس تم تحديد مجالات استهلاك الطاقة الهامة، وتم وضع مؤشرات الأداء ووضع خطط عمل صارمة ومراقبة النتائج بدقة لضمان الالتزام بالخطة.
كانت هذه تفاصيل خبر «أيزو» أنظمة إدارة الطاقة لأمانة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.