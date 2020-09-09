شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 35 عاما.. «نسيم سيهات» يدخل مراحله الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

قال عدد من ملاك الأراضي، في مخطط النسيم الواقع بمدينة سيهات، الذي يبلغ عمره حوالي 35 عامًا، إنهم ينتظرون الانتهاء من المخطط؛ للبدء في البناء، وتحقيق حلم امتلاك مبنى في المخطط، مضيفين إن مخطط الحي أصبح حاليًا محاطًا بمخططين، هما «الغدير، والفيحاء» المتكاملان.

موقع المخطط

ويحتوي المخطط على أكثر من 350 قطعة سكنية، ويقع بين مخططين سكنيين خدماتهما مكتملة، ويحده من الشمال حي الفيحاء، ومن الجنوب حي الغدير، ومن الشرق بحر الخليج العربي، ومن الغرب شارع الخليج العربي، الذي يمثل الشريان الرئيس الذي يربط مدينة الدمام بمدينة القطيف، مرورًا بمدينة سيهات.

مراحل أخيرة

من ناحيته، أكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن مشروع الواجهة البحرية بمخطط النسيم في مراحله الأخيرة، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل على تجهيز المحاور الرئيسية في المخطط، الواقع بمدينة سيهات كمرحلة أولى، بغرض استكمال جميع الخدمات.

محاور أساسية

ولفت إلى أن تجهيز المحاور الأساسية يستهدف تمكين الجهات الخدمية الأخرى من مباشرة أعمالها، وأن البلدية عازمة على تجهيز كامل المخطط في المرحلة الثانية قريبًا.

برامج وخطط

وقال م. الحسيني، خلال جولة، تفقد خلالها أعمال تطوير الواجهة البحرية في مخطط النسيم بمدينة سيهات، يوم أمس الأول، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتعاون وتكامل جميع أجهزة البلدية والجهود الذاتية، مؤكدًا أن الخدمات ستصل للمخطط وفق برامج وخطط بقية الجهات الخدمية.

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ردم وتسوية

وأضاف إن ردم وتسوية الطرق للمخطط المعتمد 128/5، جاء عن طريق حفر وتعميق بحري ونقل ناتج الحفر إلى المنطقة المطلوب ردمها، بما في ذلك إزالة المخلفات، وتجهيز أماكن الطرق، والتأكد من صلاحية الأرض للتأسيس عليها، بإجراء الاختبارات المناسبة لها، ووضع طبقات تسوية ترابية مناسبة؛ لإنشاء الطرق بالمخطط.

عمل متواصل

وتابع م. الحسيني أن العمل يجري على قدم وساق في مخطط حي النسيم «128»، خاصةً أن المخطط كان من المخططات المغمورة بالمياه، مبينًا أن مساحة المخطط «417661م2»، ومساحة الطرق «116015م2»، وإجمالي مساحة قطع الأراضي «301667م2».

خدمات شاملة

وأكد أن جميع المشاريع في المحافظة تأتي لاستكمال البنى التحتية، وتطوير المرافق العامة، المتوافقة مع النظرة العامة والشاملة لرؤية المملكة 2030 لخطط التطوير؛ بهدف الارتقاء بالمحافظة لتكون شاملة الخدمات، مبينًا أن البلدية تعكف على إنجاز العديد من المشاريع في المحافظة.

وثمَّن م. الحسيني الدعم اللامحدود، الذي تحظى به البلديات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لكل المشروعات الخدمية والتنموية، التي يستفيد منها المواطن في جميع مناطق المملكة.

5 مخططات

وبيَّن أن مخطط النسيم يأتي ضمن المخططات الخمسة، التي أعلنت بلدية القطيف في وقت سابق البدء في تطويرها، واستكمال البنى التحتية، وهي مخطط الجامعيين بتاروت، ومخطط حي النسيم بسيهات، ومخطط الجميح بسيهات، ومخطط رقم 1264 شمال الناصرة، ومخطط 848 في العوامية.