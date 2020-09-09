شكرا لقرائتكم خبر عن «تأكد»: 310 آلاف «مسحة كورونا» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن إجمالي عدد المسحات، التي تم إجراؤها منذ بداية مشروع الفحص الشامل الموسع بمركز «تأكد»، الواقع بالقرب من كلية التقنية بمدينة الدمام، بلغ أكثر من 310 آلاف عيّنة، بواقع أكثر من 5 آلاف مسحة يوميًا، وذلك لفحص المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

مسار جديد

وأشارت إلى أن المركز يعمل خلال الـ 24 ساعة دون توقف خلال الفترة الحالية، مضيفة أن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة ما بين 4 إلى 6 دقائق، وذلك من خلال 12 غرفة «مسار فحص»، وتم تمهيد مسار جديد لتقليل زحام السيارات بالطريق العام تحت تنفيذ وإشراف أمانة المنطقة الشرقية.

تكثيف الفحوصات

يُذكر أن التشغيل التجريبي لمركز «تأكد» بالدمام كان بتاريخ 12 يونيو الماضي واستمر لمدة 3 أيام، وبلغ عدد مسحات «كورونا»، 250 فحصًا يوميًا خلال تلك الفترة، ومنذ تاريخ 15 يونيو تم تدشين المركز وتكثيف أعداد الفحوصات اليومية لتصل إلى 1200 حالة يوميًا، بواقع عمل فترة واحدة للفريق المختص، وتمت زيادة عدد ورديات العمل إلى ورديتين «صباحًا ومساءً» لتصل الفحوصات اليومية في تلك الفترة إلى قرابة 2300 فحص يومي، وحاليًا تم رفع الطاقة التشغيلية للمركز ليعمل بثلاث ورديات خلال 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتمت زيادة عدد العاملين بالمركز إلى 80 شخصًا، ما بين موظف خدمة، وممارس طبي، ومشرفين.

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فحص الطلاب

ودعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كل الطلبة ومنسوبيها لإجراء الفحص المجاني لفيروس «كورونا» عبر مركز الفحص الميداني بالدمام «تأكد» بالقرب من الكلية التقنية، بالتنسيق مع صحة الشرقية، إذ يشترط حجز موعد مسبق لمَنْ لم يفحص خلال الـ 14 يوما الماضية.

موعد مسبق

ونوّهت صحة الشرقية إلى أنه على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق «صحتي» على الهواتف الذكية، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المراجعين.