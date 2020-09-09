شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 288 من فاقدي الأطراف باليمن والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز الأطراف الصناعية في محافظة عدن، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال شهر أغسطس الماضي، 335 خدمة طبية لـ288 شخصا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني. وشملت الخدمات 64 حالة قياس أطراف استفاد منها 57 شخصا، و57 حالة تأهيل فني استفاد منها 48 مريضا، و37 خدمة في مجال الأطراف الصناعية ، إضافة لـ141 خدمة في مجال التأهيل النفسي لـ110 أشخاص، و36 حالة تدريب على الأطراف الصناعية لـ36 فردا.

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