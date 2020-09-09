شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لجان متخصصة جديدة بمجلس حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أعاد مجلس هيئة حقوق الإنسان، تكوين لجانه الدائمة ومسمياتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، لما فيه خدمة مصلحة المواطن والمقيم على حدٍ سواء، فضلا عن تشكيل 3 لجان متخصصة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة..

وصوت أعضاء المجلس خلال اجتماعهم أمس افتراضيا بقيادة رئيس الهيئة د.عواد العواد، على إعادة تكوين اللجان ومسمياتها والتي شملت «الحق في القضاء والعدالة الجنائية»، و«الحقوق المدنية والسياسية»، و«الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، فضلا عن لجان حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي خطوة إعادة تكوين اللجان في إطار صلاحيات المجلس التي كفلها تنظيم الهيئة وفقًا للمادة الخامسة الفقرة «18» التي تنص على «تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس».