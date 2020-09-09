شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 700 ألف لتر مياه بخزانات «الخوخة» في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، 287.000 لتر مياه صحية، و413.000 لتر من مياه الاستخدام لخزانات مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تم نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، إضافة إلى الصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض. يأتي ذلك ضمن مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر ولدعم أبناء الشعب اليمني الشقيق، لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.