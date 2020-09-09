شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتثقيف العاملات بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف المبادرة لتعليم العاملات إقامة شعيرة الوضوء والصلاة على الوجه الصحيح، وتعليم سنن وآداب يوم الجمعة. وأوضحت مديرة وحدة الترجمة واللغات النسائية ديمة باسليم أن المبادرة تناولت العديد من المحاور التي تمثلت في تعليم كيفية تعظيم بيت الله الحرام، بالإضافة إلى تعليم صلاة الجنازة، وصفة الحج والعمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لتثقيف العاملات بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.