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مبادرة لتثقيف العاملات بالمسجد الحرام

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فعلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بوحدة الترجمة واللغات النسائية، أمس، مبادرة «تعليمهم إحسان» عن بعد، للعاملات بالبيت الحرام.

وتهدف المبادرة لتعليم العاملات إقامة شعيرة الوضوء والصلاة على الوجه الصحيح، وتعليم سنن وآداب يوم الجمعة. وأوضحت مديرة وحدة الترجمة واللغات النسائية ديمة باسليم أن المبادرة تناولت العديد من المحاور التي تمثلت في تعليم كيفية تعظيم بيت الله الحرام، بالإضافة إلى تعليم صلاة الجنازة، وصفة الحج والعمرة.

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