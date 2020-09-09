شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف معاناة 2121 مريضا في حجة والان نبدء بالتفاصيل

راجع عيادات مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 2121 مريضا. واستقبلت العيادات خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، 499 مستفيدا في قسم التسجيل والفرز، وقسم الملاحظات 532، وعيادة التنويم 44 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 499 ، وقسم التوعية والتثقيف 543 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وصرفت الأدوية لـ 542 مريضا، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

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