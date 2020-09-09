شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض الجهود الصحية لمجموعة الـ20 مع «ماكرون» والان نبدء بالتفاصيل
مستجدات الأوضاع
وبحث الملك، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس بالرئيس الفرنسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. من جهته، نوه الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين هذا العام.
مواجهة الجائحة
كما بحث خادم الحرمين الشريفين، مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا. وأعرب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خلال اتصال هاتفي أجراه أمس، برئيس الوزراء البريطاني، عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.
صداقة تاريخية
من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.
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