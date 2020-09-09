شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف مستفيد من «تطمن» بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

استفاد أكثر من 70 ألف مراجع من خدمات عيادات «تطمن» بمكة المكرمة حتى الآن، وذلك عبر 7 مراكز صحية تشمل مركز المنصور، ومركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، ومركز حداء، ومركز شرائع المجاهدين، ومركز أبو عروة بقطاع الجموم، ومركز غران بقطاع خليص، وكذلك مركز الكامل بقطاع الكامل.

يُذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.