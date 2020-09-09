شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات مبتكرة بـ«يوم الوطن» والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير عام التعليم د. ناصر الشلعان إن المناسبة الوطنية المهمة تستدعي تحضيرا يليق بها للاحتفاء بيوم الوطن، وتتطلب المرحلة الاستثنائية الحالية في ظل جائحة كورونا إعداد فعاليات متنوعة ومبتكرة سواء في المدارس أو مع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والالتزام بما تتضمنه البروتوكولات الصحية. وأضاف الشلعان أن البلاد تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادة راشدة حكيمة تولي سلامة وصحة الإنسان أولوية قصوى وتضع مصالح المواطن والوطن فوق كل اعتبار منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، حيث تشكل منطلقا لكل أعمالنا، لا سيما في الاستعداد والتحضير للاحتفاء باليوم الوطني التسعين. وأشار إلى أن إدارة التعليم وكل مكاتبها وجميع مدارس البنين والبنات ستشارك بفعالية في اليوم الوطني لما لذلك من أهمية بالغة، مبينا أن الانتماء علاقة وجودية مقدسة بين المواطن ووطنه.
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