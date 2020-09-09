شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات مبتكرة بـ«يوم الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية ممثلة في لجنة المناسبات خلال اجتماع افتراضي، استعدادات الاحتفاء باليوم الوطني التسعين، الذي يوافق يوم الأربعاء السادس من شهر صفر المقبل بحضور أكثر من 14 عضوا يمثلون اللجنة برئاسة مدير عام التعليم د. ناصر الشلعان، مؤكدة أهمية ومكانة اليوم الوطني سواء في قطاع التعليم أو المجتمع لما يمثله من يوم تاريخي ينظر له كل مواطن ومواطنة باعتزاز نظير ما يمثله من قصة بناء الوطن الغالي للأجيال القادمة بتلاحم القيادة الكريمة والشعب الوفي.

وقال مدير عام التعليم د. ناصر الشلعان إن المناسبة الوطنية المهمة تستدعي تحضيرا يليق بها للاحتفاء بيوم الوطن، وتتطلب المرحلة الاستثنائية الحالية في ظل جائحة كورونا إعداد فعاليات متنوعة ومبتكرة سواء في المدارس أو مع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والالتزام بما تتضمنه البروتوكولات الصحية. وأضاف الشلعان أن البلاد تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادة راشدة حكيمة تولي سلامة وصحة الإنسان أولوية قصوى وتضع مصالح المواطن والوطن فوق كل اعتبار منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، حيث تشكل منطلقا لكل أعمالنا، لا سيما في الاستعداد والتحضير للاحتفاء باليوم الوطني التسعين. وأشار إلى أن إدارة التعليم وكل مكاتبها وجميع مدارس البنين والبنات ستشارك بفعالية في اليوم الوطني لما لذلك من أهمية بالغة، مبينا أن الانتماء علاقة وجودية مقدسة بين المواطن ووطنه.