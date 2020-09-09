هل تحتسب ضريبة القيمة المضافة على شراء المنزل المستعمل؟

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استفسار بشأن احتساب ضريبة القيمة المضافة عند شراء عقار مستخدم.

وأجابت الزكاة والدخل عبر العناية بالعملاء على موقع تويتر، على سؤال “هل يتم احتساب قيمة مضافة على شراء منزل مستعمل؟” وقالت: إنه وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الضريبة في حال كان العقار مستخدمًا قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن (183) يومًا متصلة أو منفصلة، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

وحددت الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقت سابق، خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار.

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وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بخطوات بسيطة، تُمكنك خدمة الضريبة لعقارات الأفراد من حساب ودفع الضريبة المستحقة عند بيع العقار”.

وأضافت الزكاة والدخل أنه يمكن حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من خلال الخطوات التالية:

زيارة الخدمة عبر موقع الهيئة

أدخل البيانات المطلوبة

حدد نوع التوريد (بيع أو هبة أو غيرها)

دفع الضريبة عبر سداد (بعد الطلب وحتى بداية الفترة الضريبية)





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