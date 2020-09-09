سعر النفط يهبط لأدنى مستوى منذ يونيو وبرنت يخفض 5.3%

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أغلقت العقود الآجلة لـ النفط على انخفاض حاد يوم أمس الثلاثاء، وتراجع خام برنت عن مستوى 40 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو، بينما هبط الخام الأمريكي حوالي 8%.

وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يضعف التعافي الاقتصادي العالمي ويقوض الطلب على النفط.

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وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 3.01 دولار، أو 7.6 بالمائة، لتسجل عند التسوية 36.76 دولار للبرميل بعد أن هوت في وقت سابق من الجلسة إلى مستويات لم تشهدها منذ 15 يونيو.

وهبطت عقود برنت 2.23 دولار، أو 5.3 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 39.78 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان كلاهما دون نطاقات التداول التي استمرت منذ أغسطس.

وهبط برنت لخامس جلسة على التوالي وخسر أكثر من 10 بالمائة منذ نهاية أغسطس.



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